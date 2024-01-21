Як отримати додатковий стаж

Щоб отримати додатковий стаж, можна вступити в систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за власним бажанням. Якщо потрібно "докупити" стаж, то необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України.

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Цей договір можна укласти в електронній формі через вебпортал електронних послуг. Для підписання Договору можна використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис, або систему GOV.ID. Зауважте! Люди мають можливість вносити страхові внески не лише за себе, але й на користь інших осіб. При цьому, важливою умовою для здійснення добровільних платежів на користь інших осіб – є їх реєстрація в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування (РЗО) і відсутність пенсійного статусу.

Що таке страховий стаж Страховий стаж означає період, протягом якого працівник або роботодавець сплачували страхові внески. Мінімальний обов'язковий внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати. Якщо потрібно "докупити" стаж, то необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України.

Який стаж потрібен у 2024 році

Відтак, мінімальний необхідний стаж – 15 років. І якщо у людини не вистачає трудового стажу, їй доведеться дочекатися 65 років для виходу на пенсію.

У 2024 році для виходу на пенсію необхідно:

у 60 років – 31 рік страхового стажу;

у 63 роки – 21 рік страхового стажу;

у 65 років – 15 років страхового стажу.