Як отримати додатковий стаж

Щоб отримати додатковий стаж, можна вступити в систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за власним бажанням. Якщо потрібно "докупити" стаж, то необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України.

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Що таке страховий стаж

Страховий стаж означає період, протягом якого працівник або роботодавець сплачували страхові внески. Мінімальний обов'язковий внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати. Якщо потрібно "докупити" стаж, то необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України.

Який стаж потрібен у 2024 році

Відтак, мінімальний необхідний стаж – 15 років. І якщо у людини не вистачає трудового стажу, їй доведеться дочекатися 65 років для виходу на пенсію.

У 2024 році для виходу на пенсію необхідно:

  • у 60 років – 31 рік страхового стажу;
  • у 63 роки – 21 рік страхового стажу;
  • у 65 років – 15 років страхового стажу.