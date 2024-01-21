Щоб отримати додатковий стаж, можна вступити в систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за власним бажанням. Якщо потрібно "докупити" стаж, то необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України.
Страховий стаж означає період, протягом якого працівник або роботодавець сплачували страхові внески. Мінімальний обов'язковий внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати. Якщо потрібно "докупити" стаж, то необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України.
Який стаж потрібен у 2024 році
Відтак, мінімальний необхідний стаж – 15 років. І якщо у людини не вистачає трудового стажу, їй доведеться дочекатися 65 років для виходу на пенсію.