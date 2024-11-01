Кому загрожують проблеми з пенсією: що треба знати про оформлення виплат

Багато людей передпенсійного віку продовжують шукати оптимальний час для подання заяви на призначення пенсії, оскільки це може не лише зберегти, але й збільшити їхні виплати.

Коли краще подати заяву на пенсію

Пенсія призначається з наступного дня після досягнення пенсійного віку за умови, що заява подана протягом трьох місяців після дня народження. Якщо ж заяву подати пізніше, то виплати почнуться тільки з дати її подання, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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Це, своєю чергою, може призвести до втрати пенсії за попередні місяці. Втім ​​​​​існує інший важливий нюанс: якщо людина не подає заяву на призначення пенсії відразу та продовжує працювати, її пенсія може зрости. За кожен місяць затримки розмір пенсії збільшується на 0,5%.

Зауважте! Якщо ж особа працює понад п’ять років після досягнення пенсійного віку, надбавка складе 0,75% за кожен місяць.

Коли подавати заяву тим, хто народився наприкінці року

Тим, хто народився у листопаді чи грудні – найкраще подавати заяву на пенсію в січні наступного року. Це дозволить уникнути втрат за попередні місяці та забезпечить розрахунок пенсії на основі вищої середньої зарплати в Україні за останні три роки.

Водночас нині подати заяву на оформлення пенсії можна незалежно від місця реєстрації:

Особисто в будь-якому відділенні Пенсійного фонду України.

Онлайн через портал електронних послуг ПФУ, використовуючи свій електронний кабінет.

Через застосунок "Дія" на смартфоні.

Зауважте! Особи з тимчасово окупованих територій можуть подавати заяву онлайн, проте їм часто ускладнено відкриття українського банківського рахунку та отримання готівки. Хоча законодавство дозволяє дистанційне оформлення пенсії, на практиці доступ до виплат може бути ускладнено.