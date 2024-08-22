У 60 або 65 років: чи підвищуватимуть в Україні пенсійний вік

Залежно від набутого страхового стажу українці можуть виходити на пенсію за віком в 60, 63 або 65 років. Водночас такий пенсійний вік залишатиметься в Україні незмінним, адже вважається оптимальним на сьогодні.

До якого віку українці готові працювати

Відповідно до опитування Центру Разумкова, близько 58% українців негативно ставлять до підвищення пенсійного віку.

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Крім того, лише 3% українців готові працювати до 66 – 70 років. А близько 20% громадян відповіли, що не можуть або не хочуть працювати.

Зауважте! Найбільшими проблемами на ринку праці українці виділили мобілізацію працівників та дефіцит кадрів. Це відповідно 73% та 53%.

Чи планують збільшувати пенсійний вік

Зі слів міністерки соціальної політики Оксана Жолнович відомо, що в Україні не планують збільшувати пенсійний вік.

Водночас Жолнович додає, що громадяни можуть виходити на пенсію не лише у 60-річному віці, але й у 65 років за будь-яких обставин.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Людина у 65 років – це не дідусь із сивою бородою. Це ще дуже активна особистість, яка хоче бути затребуваною в суспільстві, має гарні можливості робити внесок в економіку і чудовий досвід. Враховуючи ці обставини, нам потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи, і щоб роботодавці також розглядали їх як цінний ресурс.

Серед головних зусиль міністерства зберегти соціальну активність людей похилого віку.

Зауважте! Ті громадяни України, які досягли 60,63 або 65 років та мають відповідний стаж, можуть вийти на пенсію за віком.