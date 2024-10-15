Новий закон про податки: чому ваш аванс буде зменшено

Нещодавно Рада утвердила закон про підвищення податків. Тепер спікер підписав відповідний податковий законопроєкт.

Коли закон набере чинності

Після підпису, спікер ВРУ Руслан Стефанчук відправив законопроєкт у Офіс Президента. Тепер потрібно дочекатися, коли нововведення утвердить Зеленський, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Читайте також Є два варіанти: у Європі обговорюють збереження транзиту газу через Україну

Ярослав Железняк Народний депутат України В найближчий час очікуємо там підпис президента, потім публікація і потім через день закон вступить в силу, чим збільшить податки. Як раз вийде, що аванси частково попадуть під збільшення.

Відповідно до законопроєкту №11416д військовий збір має зрости 5% для фізосіб. Виключенням є військові, для яких це значення складатиме 1,5%.

Нагадаємо! Закон про підвищення податків має сприяти додатковим надходженням у бюджет. За підрахунками Мінфіну, це орієнтовно 27,3 мільярда гривень надходжень у 2024 році та 107,7 мільярда гривень у 2025.