Транзит газу через Україну

15 жовтня міністри з 27 країн зберуться в Люксембурзі, щоб оцінити готовність регіону до майбутнього зимового сезону. Ця зустріч відбувається на тлі того, що 31 грудня закінчується термін дії угоди про транзит газу між Москвою та Києвом.

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Необхідність забезпечення енергетичної безпеки змусила європейський блок шукати альтернативні джерела постачання газу, що призвело до зростання цін на енергоносії та посилення навантаження на регіональну енергосистему.

Європа повинна активізувати свої зусилля, щоб зменшити залежність від російського викопного палива шляхом скорочення споживання газу та прискорення розвитку потужностей відновлюваної енергетики. Український трубопровід залишається одним з двох останніх маршрутів постачання російського газу до Європи, однак експорт зрідженого природного газу (СПГ) до ЄС продовжує надходити у значних обсягах.

Нагадаємо! Нині нова угода далека від укладання, хоча Київ і Москва заявили, що готові знайти рішення, яке може містити Азербайджан. Ймовірно, остаточне рішення буде ухвалено в останню хвилину.

Словаччина, разом з Австрією, вивчає нові маршрути транзиту природного газу. Одне з потенційних рішень, що розглядається, передбачає заміну Росії на Азербайджан як ключового постачальника. Однак деталі цієї домовленості залишаються невизначеними. Враховуючи обмеженість запасів газу в Азербайджані, будь-який експорт до Європи вимагатиме взаємної угоди з Росією, що спричинить значні політичні наслідки і суперечки навколо цієї пропозиції.

Азербайджанська компанія SOCAR потенційно може заповнити прогалину, яку залишив "Газпром", взявши на себе відповідальність за продаж газу до Європи. Крім того, на думку галузевих аналітиків, компанія може сприяти транзиту газу через Україну.

Україна має сама вирішувати, як вчинити з трубопроводом, тому це також її відповідальність та її право вчинити з цим належним та відповідальним чином,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Обсяг газу, необхідний для забезпечення безперебійного транспортування через розгалужену трубопровідну систему України, має становити приблизно 10-11 мільярдів кубометрів. Падіння нижче цього порогу може призвести до необхідності закачування додаткового газу, що потенційно зробить операцію нерентабельною.