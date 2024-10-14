Російські брокерські рахунки
Нещодавно став помітним відтік коштів з російських брокерських рахунків. Він став першим випадком такого роду з ІІІ кварталу 2022 року.
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Зверніть увагу! Більшість цих виведень походять від клієнтів у міжнародних офшорних зонах та сусідніх країнах.
Найбільше скоротилися активи на рахунках клієнтів брокерів з офшорів Віргінських островів, Панами, Белізу.
Також впали активи таких країн:
- Азербайджану — на 65%, до 0,5 мільярда рублів;
- Узбекистану — на 30%, до 59,7 мільярда рублів;
- Казахстану — на 20%, до 185,8 мільярда рублів.