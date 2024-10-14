Российские брокерские счета

Недавно стал заметным отток средств с российских брокерских счетов. Он стал первым случаем такого рода с ІІІ квартала 2022 года.

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Обратите внимание! Большинство этих выводов происходят от клиентов в международных оффшорных зонах и соседних странах.

Больше всего сократились активы на счетах клиентов брокеров из оффшоров Виргинских островов, Панамы, Белиза.

Также упали активы таких стран: