Нобелевская премия по экономике

Сегодня стало известно, что Нобелевскую премию по экономике оторвал Даронемогл.

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Награду он получил за исследование того, как формируются органы власти и как они оказывают влияние на общественное благоустройство.

Шведская королевская академия наук решила присудить премию Sveriges Riksbank по экономическим наукам 2024 года в память об Альфреде Нобеле Дароне Ацемогле, Саймоне Джонсоне и Джеймсе А. Робинсоне "за исследование того, как формируются институции и влияют на процветание",

– написали на официальной странице премии.

Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон тоже получили награды за исследование экономического неравенства между странами. Один из важнейших вопросов – это роль общественных институтов.

Заметьте! Ученые установили связь между более инклюзивными институциями и верховенством закона по благоустройству в разных странах.