Во сколько обойдутся 100 долларов

Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала объяснил, что благодаря мерам Нацбанка резкие курсовые колебания на следующей неделе будут минимизированы. По прогнозу, коридоры валютных колебаний составят 41,1 – 41,7 гривны за доллар на межбанке и 41,2 – 41,9 гривны на наличном рынке.

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Соответственно, стоимость 100 долларов на следующей неделе будет колебаться в пределах 4 170 – 4 190 гривен. Однако стоит учитывать, что окончательная стоимость покупки валюты зависит от финансового учреждения, в котором вы проводите операцию.

Обратите внимание! В течение следующей недели курс будет меняться как в сторону повышения, так и снижения, но изменения будут незначительными, а в целом курс постепенно будет расти.

Официальный курс доллара по состоянию на 13 октября составляет 41,20 гривны, в то время, как согласно данным "Минфина", продажа доллара в банке происходит по 41,50 гривны. Впрочем, на черном рынке стоимость валюты немного ниже – составляет 41,47 гривны. Впрочем, самый выгодный курс для населения сейчас в обменниках, там за евро хотят 41,44 гривны.

Важно! Сегодня за 100 долларов сегодня придется отдать от 4 144 – до 4 150 гривен.