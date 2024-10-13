У скільки обійдуться 100 доларів

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу пояснив, що завдяки заходам Нацбанку різкі курсові коливання на наступному тижні будуть мінімізовані. За прогнозом, коридори валютних коливань становитимуть 41,1 – 41,7 гривні за долар на міжбанку та 41,2 – 41,9 гривні на готівковому ринку.

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Відповідно, вартість 100 доларів наступного тижня буде коливатися у межах 4 170 – 4 190 гривень. Однак варто зважати, що остаточна вартість купівлі валюти залежить від фінансової установи, в якій ви проводите операцію.

Зверніть увагу! Протягом наступного тижня курс буде змінюватися як у бік підвищення, так і зниження, але зміни будуть незначними, а загалом курс поступово зростатиме.

Офіційний курс долара станом на 13 жовтня становить 41,20 гривні, в той час, як згідно із даними "Мінфіну", продаж долара у банку відбувається по 41,50 гривні. Втім, на чорному ринку вартість валюти трохи нижча – становить 41,47 гривні. Втім, найвигідніший курс для населення нині у обмінниках, там за євро хочуть 41,44 гривні.

Важливо! Сьогодні за 100 доларів сьогодні прийдеться віддати від 4 144 – до 4 150 гривень.