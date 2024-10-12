Що відбувається на валютному ринку

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що на валютному ринку будуть мінімізовані надмірні курсові стрибки. Водночас триватиме перемінна зміна трендів.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Завдяки запровадженому режиму керованої гнучкості регуляторові вдається згладжувати, пом’якшувати вплив інфляції та уникати неконтрольованих процесів, пов’язаних зі зростанням попиту. Обсяг вливань на міжбанк залишатиметься на задовільному рівні – це 150 – 180 мільйонів доларів на день.

Лєсовий відзначає, що протягом наступного тижня ми спостерігатимемо досить повільне "просування" курсових показників вгору. При цьому тренди, як і раніше, поперемінно змінюватимуться.

Попри те, що восени очікувався досить "важкий" етап для курсів валют, наразі будь-які загрози, їхній вплив на ринок максимально мінімізовані, що свідчить про ефективність стратегії регулятора в непростих умовах війни,

– наголошує Лєсовий.

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