Что происходит на валютном рынке
Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что на валютном рынке будут минимизированы чрезмерные курсовые скачки. В то же время продолжится переменная смена трендов.
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Благодаря введенному режиму управляемой гибкости регулятору удается сглаживать, смягчать влияние инфляции и избегать неконтролируемых процессов, связанных с ростом спроса. Объем вливаний на межбанк будет оставаться на удовлетворительном уровне – это 150 – 180 миллионов долларов в день.
Лесовой отмечает, что в течение следующей недели мы будем наблюдать достаточно медленное "продвижение" курсовых показателей вверх. При этом тренды, по-прежнему, будут попеременно меняться.
Несмотря на то, что осенью ожидался достаточно "тяжелый" этап для курсов валют, пока любые угрозы, их влияние на рынок максимально минимизированы, что свидетельствует об эффективности стратегии регулятора в непростых условиях войны,
– отмечает Лесовой.
Каким будет курс евро с 14 по 20 октября
- Коридоры валютных колебаний: 45 – 47 гривны за евро (на межбанке); 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 1 – 1,3 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,5 – 0,7 гривны за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели – до 2% от стартового курса недели.