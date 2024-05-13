Виплати заднім числом: що робити, якщо вихід на пенсію припав на період окупації

В Україні пенсія призначається з дня, коли людина подасть заяву та документи на призначення виплат. Втім норми для українців на окупованих територіях відрізняються.

Окупація та вихід на пенсію

В громадській організації "Донбас SOS" для 24 Каналу пояснили, що строки призначення та виплати пенсії передбачені відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

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Відтак, пенсія призначається з дня звернення за пенсією, тобто коли людина подасть заяву та документи. Однак є певні виключення, як-от:

Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше 3 місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше 3 місяців з дня встановлення інвалідності.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

На випадок, коли документи про страховий стаж не подані протягом 3 місяців з дня досягнення застрахованою особою пенсійного віку, вважається, що особа виявила бажання одержувати пенсію з більш пізнього віку.

У членів сім’ї особи, якій відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин" надано правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника виникає через місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин,

– наголошують в "Донбас SOS".

Які норми діють на окупованих територіях

Важливо зазначити, що для осіб, які залишились на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року, діє наступна норма:

Призначення пенсії буде з моменту досягнення пенсійного віку, якщо строк подання не сплив станом на 24 лютого 2024 року, на період воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення або скасування.

Якщо зараз чи протягом 3-х місяців після припинення/скасування воєнного стану така особа звернеться за призначенням пенсії, пенсію буде призначено та виплачено з моменту досягнення пенсійного віку, або з дня встановлення інвалідності, або з дня, що настає за днем смерті годувальника.