Оккупация и выход на пенсию

В общественной организации "Донбасс SOS" для 24 Канала объяснили, что сроки назначения и выплаты пенсии предусмотрены в соответствии с законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

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Поэтому, пенсия назначается со дня обращения за пенсией, то есть когда человек подаст заявление и документы. Однако есть определенные исключения, например:

Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение за пенсией произошло не позднее 3 месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста.

Важно! В случае, когда документы о страховом стаже не поданы в течение 3 месяцев со дня достижения застрахованным лицом пенсионного возраста, считается, что лицо изъявило желание получать пенсию с более позднего возраста.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если обращение за пенсией произошло не позднее 3 месяцев со дня установления инвалидности.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается со дня, следующего за днем смерти кормильца, если обращение о назначении такого вида пенсии поступило в течение 12 месяцев со дня смерти кормильца.

У членов семьи лица, которому в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах" предоставлен правовой статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, право на получение пенсии в связи с потерей кормильца возникает через месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований или в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах,

– отмечают в "Донбасс SOS".

Какие нормы действуют на оккупированных территориях

Важно отметить, что для лиц, которые остались на оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года, действует следующая норма:

Назначение пенсии будет с момента достижения пенсионного возраста, если срок подачи не истек по состоянию на 24 февраля 2024 года, на период военного положения и в течение 3 месяцев после его прекращения или отмены.

Обратите внимание! Если сейчас или в течение 3-х месяцев после прекращения/отмены военного положения такое лицо обратится за назначением пенсии, пенсия будет назначена и выплачена с момента достижения пенсионного возраста, или со дня установления инвалидности, или со дня, следующего за днем смерти кормильца.