Треба встигнути до кінця місяця: коли подавати показники лічильника на воду
25 жовтня 2023, 23:39Читать новость на русском
Українців закликають вчасно подавати показники води. Це дозволить уникнути проблем із нарахуванням плати за спожитий ресурс.
Коли потрібно передати показники води
Передати показники з лічильників води потрібно до 28 числа кожного місяця, повідомляє 24 Канал. Для цього існує кілька способів.
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Зокрема, наразі доступні такі опції:
- особистий кабінет;
- сайт;
- Viber-бот;
- Telegram-бот у додатку;
- контакт-центр за номером (044) 202-0202.
Які зараз тарифи на воду в різних областях України
Тарифи на воду залишаються незмінними. Разом з тим, у НКРЕКП повідомляли про дефіцит коштів, спровокований несправедливими цінами на воду. Пропонувалося підняти вартість води на 32%, але це рішення заблокували.