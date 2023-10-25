Треба встигнути до кінця місяця: коли подавати показники лічильника на воду

Українців закликають вчасно подавати показники води. Це дозволить уникнути проблем із нарахуванням плати за спожитий ресурс.

Коли потрібно передати показники води

Передати показники з лічильників води потрібно до 28 числа кожного місяця, повідомляє 24 Канал. Для цього існує кілька способів.

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Зокрема, наразі доступні такі опції:

особистий кабінет;

сайт;

Viber-бот;

Telegram-бот у додатку;

контакт-центр за номером (044) 202-0202.

Які зараз тарифи на воду в різних областях України

Тарифи на воду залишаються незмінними. Разом з тим, у НКРЕКП повідомляли про дефіцит коштів, спровокований несправедливими цінами на воду. Пропонувалося підняти вартість води на 32%, але це рішення заблокували.