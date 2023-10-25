Когда нужно передать показатели воды

Передать показатели по счетчикам воды нужно до 28 числа каждого месяца, сообщает 24 Канал. Для этого существует несколько способов.

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В частности, доступны следующие опции:

личный кабинет;

сайт;

Viber-бот;

Telegram-бот в приложении;

контакт-центр по номеру (044) 202-0202.

Какие сейчас тарифы на воду в разных областях Украины

Тарифы на воду остаются прежними. Вместе с тем, в НКРЭКУ сообщали о дефиците средств, спровоцированном несправедливыми ценами на воду. Предлагалось поднять стоимость воды на 32%, но это решение было заблокировано.