Когда нужно передать показатели воды
Передать показатели по счетчикам воды нужно до 28 числа каждого месяца, сообщает 24 Канал. Для этого существует несколько способов.
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В частности, доступны следующие опции:
- личный кабинет;
- сайт;
- Viber-бот;
- Telegram-бот в приложении;
- контакт-центр по номеру (044) 202-0202.
Какие сейчас тарифы на воду в разных областях Украины
Тарифы на воду остаются прежними. Вместе с тем, в НКРЭКУ сообщали о дефиците средств, спровоцированном несправедливыми ценами на воду. Предлагалось поднять стоимость воды на 32%, но это решение было заблокировано.