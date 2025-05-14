Допомога на поховання: коли держава виплатить кошти

В Україні у разі смерті пенсіонера виплачується допомога на поховання. Кошти надають особам, які це поховання здійснили.

Хто та як може отримати гроші на поховання

Зокрема розмір допомоги залежить від закону, відповідно до якого померлій особі було призначено пенсію, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У цьому випадку розмір виплати може залежати від одного з двох законів:

Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" – допомога виплачується у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (13420 гривень). Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або інших законів, розмір допомоги – дві пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті.

Зауважте! Для отримання допомоги потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду. Кошти виплачуються органами ПФУ шляхом зарахування на банківський рахунок особи, яка здійснювала поховання.

Що робити якщо в людини немає банківського рахунку? Якщо в одержувача відсутній банківський рахунок, то виплата здійснюється через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка". Так заявник у будь-якому відділенні Ощадбанку може отримати кошти. Для цього слід звернутися туди із паспортом та ідентифікаційним кодом.

Коли приходять гроші на поховання

Строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера чи пенсіонерки ніяк не обмежується в часі.

Зокрема допомога на поховання виплачується в день звернення за нею. У випадку, коли одержувачем допомога своєчасно не витребувана, вона виплачується, якщо звернення за нею відбулося не пізніше шести місяців з дня смерті.

Важливо! Розмір складає ту суму, яка була встановлена на день смерті померлого.