Хто має право на пенсію, яку не встиг отримати померлий

Недоотриману пенсію можуть отримати родичі померлого пенсіонера, якщо на момент його смерті вони мешкали з ним разом, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

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Для отримання невиплаченої пенсії слід подати заяву до Пенсійного фонду України особисто або через онлайн-сервіси. До заяви слід додати такі документи:

свідоцтво про смерть пенсіонера;

паспорт або інший документ, що засвідчує особу заявника;

документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим;

банківські реквізити для зарахування коштів.

Також потрібно надати довідку про спільне проживання з пенсіонером на день його смерті. У випадку, якщо померлий утримував непрацездатних членів родини, необхідно додатково підтвердити цей факт документально.