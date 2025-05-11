Хто має право на пенсію, яку не встиг отримати померлий
Недоотриману пенсію можуть отримати родичі померлого пенсіонера, якщо на момент його смерті вони мешкали з ним разом, передає 24 Канал з посиланням на Дію.
Читайте також Чи може мати трьох дітей отримати доплати до пенсії
Для отримання невиплаченої пенсії слід подати заяву до Пенсійного фонду України особисто або через онлайн-сервіси. До заяви слід додати такі документи:
- свідоцтво про смерть пенсіонера;
- паспорт або інший документ, що засвідчує особу заявника;
- документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим;
- банківські реквізити для зарахування коштів.
Також потрібно надати довідку про спільне проживання з пенсіонером на день його смерті. У випадку, якщо померлий утримував непрацездатних членів родини, необхідно додатково підтвердити цей факт документально.