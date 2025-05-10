Пенсія для матері трьох дітей у 2025 році

На осіб, що мають чотирьох, трьох чи менше дітей, дане правило не розповсюджується, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Таким чином, жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком. Але за умови відповідності ще двом критеріям

після досягнення 50 років; за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу.

Час догляду матері, яка не працює, за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку, за періоди до 01.01.2004 включається до стажу роботи на підставі свідоцтва про народження дитини,

– йдеться на сайті Пенсійного фонду.

Для матері, яка працює, починаючи з 1 січня 2004, час догляду за дитиною (до досягнення нею 3-річного віку) зараховується до страхового стажу. Однак за умови, якщо вона доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку та отримує відповідну допомогу по догляду.

Зверніть увагу! З 1 січня 2005 цей період зараховується до страхового стажу за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Чи надається надбавка до пенсії?

Крім того, таким жінкам до розміру пенсії призначається надбавка. Мова йде про пенсію за особливі заслуги перед Україною. Її розмір складає розмірі від 35 % до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (залежно від кількості дітей).