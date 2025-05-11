Кто имеет право на пенсию, которую не успел получить умерший
Недополученную пенсию могут получить родственники умершего пенсионера, если на момент его смерти они жили с ним вместе, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.
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Для получения невыплаченной пенсии следует подать заявление в Пенсионный фонд Украины лично или через онлайн-сервисы. К заявлению следует приложить следующие документы:
- свидетельство о смерти пенсионера;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы, которые подтверждают родственные отношения с умершим;
- банковские реквизиты для зачисления средств.
Также нужно предоставить справку о совместном проживании с пенсионером на день его смерти. В случае, если умерший содержал нетрудоспособных членов семьи, необходимо дополнительно подтвердить этот факт документально.