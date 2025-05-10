Кто считается одиноким пенсионером

Такие лица могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 гривен, сообщает 24 Канал.

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Одиноким считается тот пенсионер, кто соответствует следующим критериям:

возраст от 80 лет и старше;

самостоятельное проживание;

постоянный посторонний уход по состоянию здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Важно! Люди, которые получают пенсию по инвалидности, не имеют права на эту выплату.

Как оформить доплату



Для получения подобной помощи, одиноким пенсионерам пенсионерам следует подать заявление в органы соцзащиты или Пенсионного фонда. Также необходимо предоставить следующие документы:

заключение врачебно-консультативной комиссии о потребности в постоянном уходе;

паспорт;

идентификационный код.

Обратите внимание! Необходимость в постороннем уходе должно подтверждать врачебное заключение.