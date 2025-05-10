Кто считается одиноким пенсионером
Такие лица могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 гривен, сообщает 24 Канал.
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Одиноким считается тот пенсионер, кто соответствует следующим критериям:
- возраст от 80 лет и старше;
- самостоятельное проживание;
- постоянный посторонний уход по состоянию здоровья;
- получать пенсию по возрасту.
Важно! Люди, которые получают пенсию по инвалидности, не имеют права на эту выплату.
Как оформить доплату
Для получения подобной помощи, одиноким пенсионерам пенсионерам следует подать заявление в органы соцзащиты или Пенсионного фонда. Также необходимо предоставить следующие документы:
- заключение врачебно-консультативной комиссии о потребности в постоянном уходе;
- паспорт;
- идентификационный код.
Обратите внимание! Необходимость в постороннем уходе должно подтверждать врачебное заключение.