Увімкнення опалення у житлових будинках Києва можуть відтермінувати: що варто знати людям

Станом на 13 жовтня у Києві до тепла підключили вже 67 будівель. Зокрема, мовиться про школи, дитячі садочки та медзаклади.

Під'єднувати до тепла об'єкти соціальної інфраструктури в українській столиці розпочали ще 9 жовтня. Тепло вже отримали лікарні, школи та дитсадки на підставі індивідуальних заявок керівництва.

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Станом на 13 жовтня тепло опалювальний сезон вже розпочався у:

7 школах;

21 дитячому садочку;

14 адмінбудівлях;

25 медзакладах.

Що буде з житловими будинками

У Київській ОВА заявили, що рішення про під'єднання житлових будинків ухвалюватимуть, відповідно до погодних умов. Попередили, що на розгортання однієї з найбільших в Україні централізованих систем теплопостачання потрібно декілька днів.

Водночас у Київській міській раді наголосили, що увімкнення опалення можуть відтермінувати. Усі необхідні для старту ремонтні роботи мають завершити упродовж тижня. Однак сподіваються, що розпочати масштабний опалювальний сезон вдасться пізніше.

Ми будемо сподіватися, що опалювальний сезон для житлових будинків почнеться трошки пізніше. Тому що нам треба економити як кошти киян, так і теплоносій, – мовиться у повідомленні.

Українців попереджують, що опалювальний сезон 2023 – 2024 років буде важкий.