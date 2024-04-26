Щоб не переплачувати: коли передавати показники за воду
26 квітня 2024, 14:43Читать новость на русском
Аби не отримати завищені платіжки за водопостачання та водовідведення, варто вчасно передати показники лічильників. Це треба робити наприкінці кожного місяця.
Коли передати показники
Щоб уникнути переплат за воду, важливо своєчасно передавати показники лічильника.
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Показники слід подавати до 28-го числа кожного місяця, і ось кілька способів, як це зробити:
- Через особистий кабінет на сайті водоканалу.
- За допомогою Viber-бота.
- Телефоном у контакт-центр за номером (044) 202-0202.
- Через Telegram-бот.
- У Центрах комунального сервісу (ЦКС) або Центрах обслуговування споживачів за номером 247-40-40.
- Вказавши показники у графі платіжного сповіщення під час оплати в банківських установах.
Актуальні тарифи на воду
Для декількох водоканалів відбулося підвищення плати за обслуговування від початку року:
- В "Львівводоканалі" абонплата за водопостачання зросла майже на 38% для споживачів без комерційних вузлів обліку, становлячи 19,63 гривні. Для тих, у кого встановлені лічильники, тарифи піднялися на 6% до 31,15 гривні. Щодо водовідведення, для користувачів без лічильників ціна збільшилась з 28,5 до 39,26 гривні, тоді як для тих, хто використовує лічильники, тарифи виросли з 43,6 гривні до 50,78 гривні.
- На початку 2024 року місцева влада Нововолинська та "Бориспільводоканал" також ухвалили рішення про підвищення тарифів на воду.