Щоб не переплачувати: коли передавати показники за воду

Аби не отримати завищені платіжки за водопостачання та водовідведення, варто вчасно передати показники лічильників. Це треба робити наприкінці кожного місяця.

Коли передати показники

Щоб уникнути переплат за воду, важливо своєчасно передавати показники лічильника.

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Показники слід подавати до 28-го числа кожного місяця, і ось кілька способів, як це зробити:

Через особистий кабінет на сайті водоканалу.

За допомогою Viber-бота.

Телефоном у контакт-центр за номером (044) 202-0202.

Через Telegram-бот.

У Центрах комунального сервісу (ЦКС) або Центрах обслуговування споживачів за номером 247-40-40.

Вказавши показники у графі платіжного сповіщення під час оплати в банківських установах.

Актуальні тарифи на воду

! Протягом трьох місяців після кінця опалювального сезону необхідно провести повірку лічильників. Ініціювати її можуть як самі споживачі, так і постачальник.

Для декількох водоканалів відбулося підвищення плати за обслуговування від початку року: