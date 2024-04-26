Коли передати показники

Щоб уникнути переплат за воду, важливо своєчасно передавати показники лічильника.

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Показники слід подавати до 28-го числа кожного місяця, і ось кілька способів, як це зробити:

Через особистий кабінет на сайті водоканалу.

За допомогою Viber-бота.

Телефоном у контакт-центр за номером (044) 202-0202.

Через Telegram-бот.

У Центрах комунального сервісу (ЦКС) або Центрах обслуговування споживачів за номером 247-40-40.

Вказавши показники у графі платіжного сповіщення під час оплати в банківських установах.

Важливо! Протягом трьох місяців після кінця опалювального сезону необхідно провести повірку лічильників. Ініціювати її можуть як самі споживачі, так і постачальник.

Актуальні тарифи на воду

Для декількох водоканалів відбулося підвищення плати за обслуговування від початку року: