Коли передати показники
Щоб уникнути переплат за воду, важливо своєчасно передавати показники лічильника.
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Показники слід подавати до 28-го числа кожного місяця, і ось кілька способів, як це зробити:
- Через особистий кабінет на сайті водоканалу.
- За допомогою Viber-бота.
- Телефоном у контакт-центр за номером (044) 202-0202.
- Через Telegram-бот.
- У Центрах комунального сервісу (ЦКС) або Центрах обслуговування споживачів за номером 247-40-40.
- Вказавши показники у графі платіжного сповіщення під час оплати в банківських установах.
Актуальні тарифи на воду
Для декількох водоканалів відбулося підвищення плати за обслуговування від початку року:
- В "Львівводоканалі" абонплата за водопостачання зросла майже на 38% для споживачів без комерційних вузлів обліку, становлячи 19,63 гривні. Для тих, у кого встановлені лічильники, тарифи піднялися на 6% до 31,15 гривні. Щодо водовідведення, для користувачів без лічильників ціна збільшилась з 28,5 до 39,26 гривні, тоді як для тих, хто використовує лічильники, тарифи виросли з 43,6 гривні до 50,78 гривні.
- На початку 2024 року місцева влада Нововолинська та "Бориспільводоканал" також ухвалили рішення про підвищення тарифів на воду.