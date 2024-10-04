HBO вдалось розкрити особу творця біткоїна Сатоші Накамото: коли інформацію буде оприлюднено

Ім'я Сатоші Накамото є ключовим для криптосвіту. Саме цю персону вважають творцем біткойна.

Ким може бути Сатоші Накамото

Як стверджує Politico, HBO вдалось викрити особу Сатоші Накамото. Документальний фільм про генія цифрового світу має вийти вже 8 жовтня.

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Варто зауважити, що дотепер невідомо, хто саме ховається за маскою та під вигаданим ім'ям Сатоші Накамото. Тож це може бути, як група людей, так і одна особа.

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Що відомо про фільм від HBO

Фільм від HBO належить Каллену Хобаку, який отримав визнання, у тому числі через серіал "Q: Into the Storm". У цій роботі режисер викривав теорії змови, відносно руху QAnon.

Як зазначають експерти, вихід цього фільму може сильно вплинути світові фінансові ринки. Звичайно, за умови, що особу Сатоші Накамото дійсно буде розкрито.