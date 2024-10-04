Які дані тепер отримає податкова

Україна продовжує працювати над тим, аби зробити фінансові операції прозорішими. Завдяки проведеному обміну, вдасться досягти певних результатів у боротьбі з ухиленням від сплати податків, повідомляє Мінфін.

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Предметом обміну стала інформація про фінансові рахунки, які ведуть фінансові установи (банки, страхові та інвестиційні компанії тощо) та які належать резидентам юрисдикцій-партнерів, а саме: ім'я власника, його адреса, податкове резидентство, податковий номер, дата та місце народження, дані про фінансову установу, дані про рахунок: залишок станом на кінець звітного періоду, загальна сума дивідендів, процентів або інших доходів,

– йдеться у повідомленні Мінфіну.