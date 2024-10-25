У скільки років можуть піти на пенсію судді

Щомісячне довічне грошове утримання суддів місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду України призначається згідно з Законом України "Про судоустрій і статус суддів". Пенсійні виплати залежать від стажу та посадового окладу суддів.

Коли призначається пенсія суддям

На загальних умовах пенсії можуть призначатися суддям у відставці, які досягли пенсійного віку: 62 роки для чоловіків і 60 років для жінок. Суддя у відставці, який не досяг цього віку – отримує щомісячне довічне утримання, пояснюють у ПФУ.

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При досягненні пенсійного віку суддя зберігає право на щомісячне довічне утримання або може обрати пенсію відповідно до умов, визначених законодавством України. Розмір щомісячного довічного утримання не має обмежень.

Який розмір грошового утримання суддів Щомісячне довічне утримання для судді у відставці становить 50% винагороди чинного судді на відповідній посаді. За кожен рік роботи понад 20 років розмір утримання збільшується на 2% від винагороди чинного судді.

Основні документи для призначення довічного грошового утримання включають: