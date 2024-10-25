Когда назначается пенсия судьям
На общих условиях пенсии могут назначаться судьям в отставке, достигшим пенсионного возраста: 62 года для мужчин и 60 лет для женщин. Судья в отставке, который не достиг этого возраста – получает ежемесячное пожизненное содержание, объясняют в ПФУ.
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При достижении пенсионного возраста судья сохраняет право на ежемесячное пожизненное содержание или может выбрать пенсию в соответствии с условиями, определенных законодательством Украины. Размер ежемесячного пожизненного содержания не имеет ограничений.
Какой размер денежного содержания судейЕжемесячное пожизненное содержание для судьи в отставке составляет 50% вознаграждения действующего судьи на соответствующей должности. За каждый год работы более 20 лет размер содержания увеличивается на 2% от вознаграждения действующего судьи.
Основные документы для назначения пожизненного денежного содержания включают:
- Копия решения Высшего совета правосудия или Конституционного Суда Украины об увольнении судьи.
- Приказ об увольнении судьи.
- Справка о судейском вознаграждении для судьи, который занимает соответствующую должность.
- Расчет стажа судьи, дающего право на отставку.
- Документы о месте жительства/регистрации лица.
- Документы для присвоения регистрационного номера налогоплательщика.
- Документы, подтверждающие особый статус лица (при наличии).
- Документы, свидетельствующие об особых заслугах перед Родиной (при наличии).