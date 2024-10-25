Когда назначается пенсия судьям

На общих условиях пенсии могут назначаться судьям в отставке, достигшим пенсионного возраста: 62 года для мужчин и 60 лет для женщин. Судья в отставке, который не достиг этого возраста – получает ежемесячное пожизненное содержание, объясняют в ПФУ.

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При достижении пенсионного возраста судья сохраняет право на ежемесячное пожизненное содержание или может выбрать пенсию в соответствии с условиями, определенных законодательством Украины. Размер ежемесячного пожизненного содержания не имеет ограничений.

Какой размер денежного содержания судей Ежемесячное пожизненное содержание для судьи в отставке составляет 50% вознаграждения действующего судьи на соответствующей должности. За каждый год работы более 20 лет размер содержания увеличивается на 2% от вознаграждения действующего судьи.

Основные документы для назначения пожизненного денежного содержания включают: