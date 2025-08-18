На початку незалежності Україну накрила рекордна інфляція – яйця в магазинах зросли до десятків тисяч карбованців. З того часу країна пройшла шлях від хаотичного зростання інфляції до відносної стабільності. Однак війна в Україні знову повернула інфляційні виклики.

Коли в Україні була рекордна інфляція, а коли мінімальна?

Рік гіперінфляції – 1993

У 1993 року, коли Україна лише 2 роки була незалежною країною, відбувся колосальний стрибок ціну. Гіперінфляція становила 10 155%, що вважається рекордним показником. Сама ж українська економіка тоді просіла на 14,2%. Основною причиною гіперінфляції стало відсутність реформ, передає 24 Канал.

Відомо, що у грудні 1993 року хліб подорожчав із 33 карбованців до 200 карбованців, молоко – з 79 карбованців до 4665 карбованців, а десяток яєць подорожчали із 344 карбованців до понад 33 тисяч карбованців.

Економіст Андерс Аслунд у книзі "Як Україна побудувала демократію і ринкову економіку" пише, що український уряд не вдавався до "шокової терапії", як це було спочатку у Польщі, а потім у Росії.

Натомість Україна видавала масові рублеві кредити та бюджетні субсидії для економіки та сільського господарства.

У той час, уряд намагався обмежити продаж за допомогою нормування та врегулювання цін, а експорт – шляхом адміністративних обмежень.

Саме завдяки грошовій реформі у 1996 році, що запровадила власну українську валюту – гривню, інфляцію в країні знизилася до 40%, а у 1997 році – до 10%.

Що таке гіперінфляція Це вид інфляції, що характеризується високими темпами зростання споживчих цін, які перевищують 50% на місяць. Гіперінфляція виникає через переповнення грошовими знаками грошового обігу й це призводить до розбалансування економіки.

Нульові роки – початок стабілізації

Якщо у 2000 році інфляція все ще становила 25,8%, то у 2001 році вона знизилася до 6,1%, повідомляє Гривня. А у 2002 році взагалі відбулася дефляція (-0,6%), тобто зниження рівня цін в економіці й підвищення купівельної спроможності національної валюти.

Таким чином, періодично, з 2003 року по 2013 рік інфляція то прискорювалася, то знижувалася. Наприклад, 2012 рік Україна знову закінчила з дефляцією у 0,2%, а у 2013 році інфляція була на мінімальному рівні від початку незалежності – 0,5%.

Війна та її вплив у 2014 році

У рік, коли Росія окупувала Республіку Крим та почала окупацію Донецької та Луганської областей, інфляція в Україні почала рекордно зростати. Відтак, зростання цін склало у 2014 році 24,9%, а у 2015 році – 43,3%.

Рівень інфляції почав знижуватися лише у 2016 році – до 12,4%. У період від 2019 по 2020 роки її рівень не перевищував 5%. Натомість у рік перед початком повномасштабного вторгнення інфляція становила вже 10%.

Повномасштабне вторгнення у 2022 році та сьогодення

За даними НБУ, у 2022 році інфляція прискорилася до 26,6%. Таке прискорення було пов'язане насамперед з наслідками повномасштабного вторгнення, зокрема руйнування підприємств, інфраструктури, порушення виробництва, зростання виробних витрат бізнесу тощо.

Водночас у 2023 році інфляція рекордно сповільнилася до 5,1%, що було зумовлено заходами регулятора щодо стійкості валютного ринку, а отже, зниження інфляційного тиску. Відтак, відбулося обмеження зростання цін на товари з імпортною складовою.

У 2024 році інфляція знову зросла до 12%. Як пояснилися в НБУ, це відбулося через невисокі врожаї, що вплинули на подорожчання продуктів харчування та збільшення витрат бізнесу на енергозабезпечення та оплату праці.

Зауважте! У липні 2025 року інфляція склала 14,1% у річному вимірі. Загалом прогнозують інфляцію наприкінці цього року на рівні 8,7%. А у 2026 році очікується повернення до цілі в 5%.