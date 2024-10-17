У якому віці українці можуть вийти на пенсію цьогоріч

Українці можуть вийти на пенсію, починаючи з 60 років. Аби піти на заслужений відпочинок, особа має набути визначенну кількість стажу.

Хто зможе піти на пенсію у 2024 році

Найпізніше українці можуть вийти на пенсію у 65 років. Для цього таким особам потрібно набути щонайменше 15 років в стажу, повідомляє ПФУ.

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Аби піти на заслужений відпочинок у 60 та 63 роки, норми стажу більші. До 2028 року ці показники щорічно зростатимуть.

Для виходу на пенсію у 60 років цьогоріч достатньо мати 31 рік страхового стажу. Надалі цей мінімум змінюватиметься так:

у 2025 році необхідно буде мати щонайменше 32 роки страхового стажу;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 років;

у 2028 році – 35 років.

У 2024 році мінімальна кількість стажу для виходу на заслужений відпочинок у 63 роки складає 21 рік. У наступні роки цей показник стане таким: