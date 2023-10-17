Українцям перерахують пенсії: кому чекати гарних новин про підвищення

У 2024 році пенсіонерам повинні збільшити виплати. Зміни будуть стосуватися трьох категорій громадян.

Кому перерахують пенсії у 2024 році

У проєкті бюджету на 2024 рік пропонують збільшити пенсії для деяких категорій громадян, повідомляє 24 Канал. Перерахунок виплат повинні здійснити у три етапи: в січні, березні та липні.

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Січень – ті, хто отримує мінімальну та максимальну пенсії

Ці виплати залежать від того, який розмір має прожитковий мінімум. У 2024 році він повинен зрости та скласти 2093 гривні та 2361 гривню для непрацездатних осіб. Відтак, мінімальна пенсія стане більшою на 268 гривень, а максимальна виросте до 23 610, адже згідно із законом повинна складати розмір 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Січень та липень – мінімальна пенсія 65-річних з повним страховим стажем

Тут йдеться про чоловіків та жінок, які мають по 35 та 30 років страхового стажу відповідно. Тут в основу закладена мінімальна зарплата, підвищення якої якраз і прогнозують на січень та липень. Відтак, на початку року пенсія виросте до 2840 гривень, а в липні платежі становитимуть вже 3200 гривень.

Березень – усі, чиї пенсії індексуються за планом

У 2024 році індексацію пенсій будуть проводити у березні. Уряд анонсував деякі зміни, зокрема, нарахування пенсійних балів.

Пенсійні бали будуть враховувати з розрахунку актуальної середньої зарплати. Це повинно захистити пенсії від інфляції та девальвації.

Новий механізм повинен збалансувати розмір пенсій, адже зараз ті, хто пішов на пенсію пізніше, отримують більші виплати з огляду на те, що на той момент була вища середня зарплата.