Кому збільшать пенсію у 2024 році
Попри побоювання українців, пенсійні виплати продовжать зростати у 2024 році. Звичайно, найбільше на регуляцію процесу перерахунків впливає ситуація на фронті, однак, поки прогнози оптимістичні.
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Найбільше зростуть пенсії у:
- осіб, які отримують мінімальні виплати, для них пенсія зросте з 2 093 до 2 361 гривні;
- громадян, віком від 65 років, які отримують гарантовані виплати за стаж, вони матимуть 2 840 гривень замість 2 680 гривень;
- людей, які мають максимальну пенсію, виплати збільшаться з 20 930 до 23 610 гривень.
Пенсії у 2023 році
ПФУ опублікував статистику, відповідно до якої найбільші пенсії – понад 10 000 гривень мають 10,4% пенсіонерів. Найменші пенсійні вплати – до 2 000 гривень надається 0,6% громадян пенсійного віку.
Які виплати отримують інші українці:
- 15% людей мають пенсію від 4 001 до 5 000 гривень.
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.
- 29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.