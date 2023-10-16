Як платити менше за комуналку

Субсидія частково покриває витрати ЖКП, покупку рідкого та твердого побутового палива, а також скрапленого газу. У опалювальний сезон розмір пільг збільшується, оскільки зростає сама комуналка.

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Субсидії розраховуються за формулою:плата ЖКП мінус визначений обов'язковий платіж. Згідно з теперішнім законодавством сезони мають такі часові рамки:

опалювальний триває з 1 жовтня по 30 квітня;

неопалювальний – з 1 травня по 30 вересня.

Як оформити субсидію

Для оформлення пільг на комуналку, необхідно звернутись у ЦНАП або органи місцевого самоуправління, зокрема селищну раду. Допомогу можна отримати й, подавши заяву онлайн.

Які документи необхідні для оформлення субсидій:

заява;

довідка про відсутність боргів ЖКП;

паспорт або інше свідоцтво, що посвідчує особу;

декларація про доходи усієї родини;

договір оренди або свідоцтво про право власності на вказане приміщення.

Зверніть увагу! ВПО можуть не надавати документи про місце проживання.

Кому не потрібно звертатися з повторною заявою для отримання субсидії: