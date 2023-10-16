Как платить меньше за коммуналку

Субсидия частично покрывает расход ЖКУ, покупку жидкого и твердого бытового топлива, а также сжиженного газа. В отопительный сезон размер льгот увеличивается, поскольку растет сама коммуналка.

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Субсидии рассчитываются по формуле: плата ЖКУ минус обязательный платеж. Согласно нынешнему законодательству сезоны имеют следующие временные рамки:

отапливаемый длится с 1 октября по 30 апреля;

неотапливаемый – с 1 мая по 30 сентября.

Как оформить субсидию

Для оформления льгот на коммуналку необходимо обратиться в ЦНАП или органы местного самоуправления, в частности, поселковый совет. Помощь можно получить и, подав заявление онлайн.

Какие документы необходимы для оформления субсидий:

заявление;

справка об отсутствии долгов ЖКУ;

паспорт или другое свидетельство, удостоверяющее личность;

право на доходы всей семьи;

договор аренды или свидетельство о праве собственности на указанное помещение.

Обратите внимание! ВПЛ могут не предоставлять документы о месте жительства.

Кому не нужно обращаться с повторным заявлением для получения субсидии: