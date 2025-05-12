У ЄС домовилися ухвалити 17 пакет санкцій: стала відома дата

Країни-члени Євросоюзу досягли попередньої домовленості щодо нового пакета санкцій проти Росії. Очікується, що його офіційно схвалять на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 20 травня.

Коли ухвалять санкції

Обговорення 17-го пакета санкцій на рівні Coreper було оперативним і злагодженим, передає 24 Канал з посиланням на видання "Європейська правда".

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Якщо все піде добре, остаточна домовленість щодо нього може бути укладена на Coreper у середу, 14 травня. А 20 травня – затверджена на засіданні Ради ЄС у закордонних справах,

– повідомив анонімний співрозмовник "Європейської правди".

Водночас деякі країни ЄС досі аналізують проєкт санкційного пакета, запропонованого Єврокомісією. Обговорення 17-го пакета санкцій проти Росії розпочалося 6 травня.

Новий пакет санкцій охопить близько 50 фізичних і юридичних осіб, зокрема п’ятеро – з Китаю.

Зауважте! Також до переліку увійдуть 31 компанія, які, за даними ЄС, брали участь у співпраці з російською армією або допомагали обходити попередні обмеження. З них 13 компаній зареєстровані поза межами Росії.