Коли можна достроково піти на пенсію і хто має таке право

За станом здоров'я або сімейними обставинами деякі українці можуть піти на пенсію раніше. Це право мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю через війну, багатодітні матері та інші.

Вимоги та категорії осіб, які можуть претендувати на призначення пенсії до настання встановленого пенсійного віку, окреслені в артикулі 115 Закону України про "Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Читайте також Не отримали очікуваних надбавок: деякі пенсіонери не задоволені індексацією виплат

Хто має право на дострокову пенсію

Особи з особливим статусом, серед яких:

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

сім'ї померлих (загиблих) захисників України.

Вони можуть отримати пенсію достроково після досягнення 55 років чоловіками та 50 років жінками при умові мінімального страхового стажу 25 років для чоловіків і 20 років для жінок;

Багатодітні матері:

які народили та виховали понад п'ять дітей;

матері дітей з інвалідністю з дитинства;

матері тяжко хворих дітей, без встановлення інвалідності.

Вони мають право на пенсію при досягненні 50 років і наявності не менше ніж 15 років страхового стажу, за умови виховання дітей до 6 років.

! У випадку, якщо вихованням дитини займався батько при відсутності матері, він також має право на дострокову пенсію після досягнення 55 років за умови мінімального страхового стажу 20 років.

Особи, звільнені за півтора року до досягнення пенсійного віку:

у зв’язку з організаційними змінами, включно з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства або установи, а також у випадках скорочення чисельності чи штату працівників, при умові їх реєстрації в державній службі зайнятості протягом 30 днів після звільнення та відсутності роботи протягом 7 календарних днів;

у разі неможливості продовження роботи на займаній посаді через стан здоров’я.

Особа має право на призначення такої пенсії, якщо на момент звільнення вона має необхідний мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію за віком — 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Люди, які мають певні захворювання:

люди, що страждають на гіпофізарний нанізм або є диспропорційними карликами, можуть претендувати на пенсію після досягнення віку 45 років чоловіками та 40 років жінками, при умові мінімального страхового стажу 20 років для чоловіків і 15 років для жінок;

особи з інвалідністю I групи по зору, включаючи сліпих, та особи з інвалідністю з дитинства I групи, мають право на дострокову пенсію після досягнення 50 років чоловіками та 40 років жінками, якщо вони мають страховий стаж не менше 15 років для чоловіків та не менше 10 років для жінок.

Як подати заяву на дострокову пенсію

Для того, щоб подати заяву на отримання дострокової пенсії в Пенсійний фонд України (ПФУ), необхідно підготувати та надати наступний пакет документів: