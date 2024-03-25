Когда можно досрочно уйти на пенсию и кто имеет такое право

По состоянию здоровья или семейным обстоятельствам некоторые украинцы могут уйти на пенсию раньше. Это право имеют участники боевых действий, лица с инвалидностью из-за войны, многодетные матери и другие.

Требования и категории лиц, которые могут претендовать на назначение пенсии до наступления установленного пенсионного возраста, очерчены в артикуле 115 Закона Украины об "Общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Читайте также Не получили ожидаемых надбавок: некоторые пенсионеры недовольны индексацией выплат

Кто имеет право на досрочную пенсию

Лица с особым статусом, среди которых:

участники боевых действий;

люди с инвалидностью вследствие войны;

семьи умерших (погибших) защитников Украины.

Они могут получить пенсию досрочно по достижении 55 лет мужчинами и 50 лет женщинами при условии минимального страхового стажа 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин;

Многодетные матери:

родившие и воспитавшие более пяти детей;

матери детей с инвалидностью с детства;

матери тяжело больных детей, без установления инвалидности.

Они имеют право на пенсию при достижении 50 лет и наличии не менее 15 лет страхового стажа, при условии воспитания детей до 6 лет.

! В случае, если воспитанием ребенка занимался отец при отсутствии матери, он также имеет право на досрочную пенсию по достижении 55 лет при условии минимального страхового стажа 20 лет.

Лица, уволены за полтора года до достижения пенсионного возраста:

в связи с организационными изменениями, включая ликвидацию, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия или учреждения, а также в случаях сокращения численности или штата работников, при условии их регистрации в государственной службе занятости в течение 30 дней после увольнения и отсутствия работы в течение 7 календарных дней;

в случае невозможности продолжения работы на занимаемой должности по состоянию здоровья.

Лицо имеет право на назначение такой пенсии, если на момент увольнения оно имеет необходимый минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту - 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Люди, которые имеют определенные заболевания:

люди, страдающие гипофизарным нанизмом или являются диспропорциональными карликами, могут претендовать на пенсию после достижения возраста 45 лет мужчинами и 40 лет женщинами, при условии минимального страхового стажа 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин;

лица с инвалидностью I группы по зрению, включая слепых, и лица с инвалидностью с детства I группы, имеют право на досрочную пенсию по достижении 50 лет мужчинами и 40 лет женщинами, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет для мужчин и не менее 10 лет для женщин.

Как подать заявление на досрочную пенсию

Для того, чтобы подать заявление на получение досрочной пенсии в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), необходимо подготовить и предоставить следующий пакет документов: