У всех ли выросли выплаты в результате индексации
Многие люди выражают недовольство, что несмотря на обобщенные заявления об универсальном повышении на 100 гривен, на практике ситуация оказалась сложнее. Дело в том, что в официальных документах не указано об обязательном увеличении пенсий минимум на 100 гривен, как это обещали ранее.
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Поэтому, некоторые пенсионеры получили лишь несущественный рост пенсии – до 100 гривен, которое является результатом дополнительных выплат за стаж, а не индексации. В то же время возникла путаница в отношении лиц, которые вышли на пенсию в период с 2020 по 2023 годы.
Кто остался вообще без индексации
В то же время нынешняя индексация пенсий обошла стороной некоторые категории пенсионеров, а именно:
- Бывших судебных работников и прокуроров, которым с 1 марта не был проведен перерасчет пенсий;
- Лиц, чьи месячные выплаты достигают размера в десять минимальных пенсий, что эквивалентно сумме в 23 610 гривен. Поскольку это максимальный пенсионный размер в Украине, он не подлежит индексации.