Кто может получить пенсию

Почти все пенсионеры по достижении определенного возраста могут рассчитывать на ежемесячную прибавку к пенсии. Ее размер составляет:

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в 70 лет – 300 гривен;

от 75 до 80 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

Чтобы получить такую надбавку, не нужно обращаться в ПФУ, ее назначат автоматически.

Заметьте! Если выплаты лица превышают 10 340,35 гривны, то надбавки их начислять не будут.

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