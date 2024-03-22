Хто може отримати пенсію
Майже усі пенсіонери після досягнення певного віку можуть розраховувати на щомісячну надбавку до пенсії. Її розмір складає:
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- у 70 років – 300 гривень;
- від 75 до 80 років – 456 гривень;
- від 80 років – 579 гривень.
Аби отримати таку надбавку, не потрібно звертатися до ПФУ, її призначать автоматично.
Хто може вийти на пенсію достроково
- Люди з інвалідністю зору I групи. Однак їм дозволяється вийти на пенсію не раніше ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку чоловікам і за 15 років – жінкам.
- Жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку восьми років, а також матері дітей з інвалідністю.
- Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність унаслідок поранення.
- Дружини чи чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно.
- Ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи чи особи, що виконували інтернаціональний обов'язок.
- Особи передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров'я.
- Особи, які працювали в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях.
- Люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших.