Хто може отримати пенсію

Майже усі пенсіонери після досягнення певного віку можуть розраховувати на щомісячну надбавку до пенсії. Її розмір складає:

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у 70 років – 300 гривень;

від 75 до 80 років – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

Аби отримати таку надбавку, не потрібно звертатися до ПФУ, її призначать автоматично.

Зауважте! Якщо виплати особи перевищують 10 340,35 гривні, то надбавки їх нараховувати не будуть.

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