Кого стосуватиметься індексація
Під цьогорічну індексацію потрапили страхові виплати. Тобто пенсії осіб, які мають тяжку хворобу або набули каліцтво через професійну діяльність.
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Також піддалися індексації виплати чорнобильців. Мінімальна пенсія ліквідаторів чорнобильської катастрофи, залежно від групи, тепер така:
- особи з інвалідністю І групи мають щонайменше 14 308,46 гривні;
- ІІ групи – 11 446,77;
- ІІІ групи – 8 585,08.
Змінились і виплати громадян, які отримали інвалідність, внаслідок участі у військових діях. Тепер мінімальний розмір їхніх пенсій такий:
- для осіб з інвалідністю І групи – 15 347 гривень;
- ІІ групи – 12 396 гривень;
- ІІІ групи – 8 500 гривень;
- для учасників бойових дій – 4 958 гривень.
Якою була березнева індексація
Показник цьогорічної індексації – 1,0796. Тобто виплати громадян були проіндексовані на 7,96%.
Мінімально пенсії зросли на 100 гривень, максимальне збільшення склало 1 500 гривень. В середньому пенсійні виплати збільшились на 397,07 гривень.