Що відомо
Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов написав на своїй сторінці, що деякі обʼєкти Групи Нафтогаз також потрапили під удар.
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Маємо локальні пошкодження газопроводів та знеструмлення обʼєктів. Ведуться необхідні роботи.
Новини по обстрілу
- Директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі "Радіо Свобода" розповів, що ворог влучив у ГЕС-2 на ДніпроГЕС й вона зараз у критичному стані. Одна з ракет поцілила в опору, також розбиті підкранові балки.
- Для ударів ворог використовував дрони-камікадзе та ракети різних типів. Вибухи лунали у Запорізькій, Хмельницькій, Київській та багатьох інших областях.
- Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що це була одна з наймасованіших атак по енергетиці за останній час.