Что известно
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов написал на своей странице, что некоторые объекты Группы Нафтогаз также попали под удар.
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Есть локальные повреждения газопроводов и обесточивание объектов. Ведутся необходимые работы.
Новости по обстрелу
- Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире "Радио Свобода" рассказал, что враг попал в ГЭС-2 на ДнепроГЭС и сейчас в критическом состоянии. Одна из ракет попала в опору, также разбиты подкрановые балки.
- Для ударов враг использовал дроны-камикадзе и ракеты разных типов. Взрывы раздавались в Запорожской, Хмельницкой, Киевской и многих других областях.
- Запорожская АЭС оказалась на грани блекаута. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что это была одна из самых массированных атак по энергетике за последнее время.