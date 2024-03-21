Что планирует сделать "Нафтогаз"

В этом году "Нафтогаз" планирует значительно увеличить свою добычу природного газа. Ожидаемый показатель роста – пол миллиарда кубометров.

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Алексей Чернышев Глава НАК "Нафтогаз" Наш план на 2024 год – нарастить добычу голубого топлива минимум на полмиллиарда кубометров. Мы увеличиваем темпы бурения новых скважин, используем современные технологии как для исследования недр, так и для непосредственной добычи газа.

Параллельно с ростом добычи, должен увеличиться объем газа, который хранится в украинских хранилищах. Речь идет о топливе, принадлежащем иностранным энергетическим компаниям.

В 2024 году мы стремимся привлечь около 4 миллиардов кубических метров газа иностранных трейдеров к хранению в наших подземных хранилищах,

– отмечает Чернышов

Какие результаты "Нафтогаза" за 2023 год

В прошлом году компания "Нафтогаз" ввела в эксплуатацию 86 новых газовых скважин. При этом 24 из них имеют начальный дебит газа более 100 тысяч кубометров.

Интересно, что некоторые скважины были новопробурены, а другие – старые замороженные. Компания "Укргаздобыча" продолжает проводить подробный анализ месторождений. Вследствие этих исследований и реанимируются старые скважины.