Кого будет касаться индексация
Под нынешнюю индексацию попали страховые выплаты. То есть пенсии лиц, которые имеют тяжелую болезнь или получили увечье из-за профессиональной деятельности.
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Также подверглись индексации выплаты чернобыльцев. Минимальная пенсия ликвидаторов чернобыльской катастрофы, в зависимости от группы, теперь такая:
- лица с инвалидностью I группы имеют не менее 14 308,46 гривны;
- II группы – 11 446,77 гривны;
- ІІІ группы – 8 585,08.
Изменились и выплаты граждан, которые получили инвалидность, в результате участия в военных действиях. Теперь минимальный размер их пенсий такой:
- для лиц с инвалидностью І группы – 15 347 гривен;
- II группы – 12 396 гривен;
- III группы – 8 500 гривен;
- для участников боевых действий – 4 958 гривен.
Какой была мартовская индексация в марте
Показатель нынешней индексации – 1,0796. То есть выплаты граждан были проиндексированы на 7,96%.
Минимально пенсии выросли на 100 гривен, максимальное увеличение составило 1 500 гривен. В среднем пенсионные выплаты увеличились на 397,07 гривны.