Індексацію проведено: як дізнатись на скільки зросли виплати

З 1 березня 2025 року розпочалася індексація пенсійних виплат. Більшість пенсіонерів відчує збільшення пенсій.

Якою була нова індексація

Показник нової індексації – 11,5%. Водночас уряд встановив ліміти на збільшення виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Максимально можливе зростання пенсій – 1 500 гривень. При цьому, мінімальне збільшення – 100 гривень.

Також є громадяни, що зовсім не відчуватимуть індексацію:

отримувачі пенсії на рівні 10 прожиткових мінімумів – 23 610 гривень;

ті, хто вийшов на пенсію з 1 січня 2025 року;

громадяни, які пішли на заслужений відпочинок протягом останніх 3 років (збільшення для таких пенсіонерів може сягнути мінімального значення, тобто – 100 гривень).

ПФУ повідомив, що індексація вже проведена. Знайти інформацію про зміну пенсії можна у особистому кабінеті на електронному порталі Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! Посилання на портал електронних послуг ПФУ ви можете знайти тут.