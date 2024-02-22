Кінець лютого на валютному ринку: що буде з доларом

На перетині місяців ситуація на валютному ринку залишатиметься в наявних трендах. Йдеться про те, що стратегія регулятора з утримання балансу між попитом і пропозицією не зміниться.

Що відбуватиметься на валютному ринку

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що протягом тижня міжбанк буде досить жвавим, відтак слід очікувати майже щоденні коливання курсів. При цьому як в бік зростання, так і – зменшення.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Будь-які зміни на безготівковому ринку відбуватимуться в межах 0,2 – 0,3 гривень, а різниця між курсами купівлі продажу буде мізерною – до 0,1 гривні.

Лєсовий наголошує, що курсоутворення на готівковому ринку відбуватиметься за аналогією міжбанку. Ключові відмінності полягатимуть у більшій різниці між курсами купівлі та продажу та більш помітними щоденними курсовими змінами.

Як змінюватиметься курс

Головний ризик готівкового ринку – немотивоване, емоційне зростання попиту, яке можуть спровокувати кілька факторів, розігнані у мас-медіа, як, наприклад, ситуація на фронті, зміни в керівництві ЗСУ, наслідки ворожих обстрілів, ухвалення владою непопулярних і неоднозначних рішень тощо. Але цей ризик існує завжди, можна сказати, що від початку повномасштабного вторгнення суспільні настрої є досить мінливими.

Кожен громадянин є споживачем інформації, і гігієна інформпростору дуже важлива для формування громадської думки та побудові поведінкових моделей. І, на мій погляд, на даному відтинку війни вкрай необхідно, аби соціум був здатен надалі стійко витримувати навантаження війни,

– наголошує Лєсовий

Банкір визначає такі показники ринку:

на міжбанку курс буде 38,5 – 39,5 гривень за долар та 41,5 – 43 гривень за євро, на готівковому ринку 38,8 – 39,9 гривні за долар та 41 – 43 гривень за євро;

при цьому різниця між курсами міжбанку і на готівкового ринку у комерційних банках не перевищить 0,6 гривні, в обмінних пунктах – до 1 гривні і вище.

При цьому щоденні курсові зміни відповідно до прогнозу Лєсового такі:

на міжбанку до 0,2 – 0,3 гривні;

на готівковому ринку – до 0,3 – 0,5 гривень.

Різниця між курсами купівлі та продажу складатиме:

міжбанк – до 0,1 гривні;

у банках – до 0,5 гривень;

у обмінних пунктах – до 1 гривні.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.