Что будет происходить на валютном рынке

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что в течение недели межбанк будет достаточно оживленным, поэтому следует ожидать почти ежедневные колебания курсов. При этом как в сторону роста, так и – уменьшения.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Любые изменения на безналичном рынке будут происходить в пределах 0,2 – 0,3 гривен, а разница между курсами покупки продажи будет мизерной – до 0,1 гривны.

Лесовой отмечает, что курсообразование на наличном рынке будет происходить по аналогии межбанка. Ключевые отличия будут заключаться в большей разнице между курсами покупки и продажи и более заметными ежедневными курсовыми изменениями.

Как будет меняться курс

Главный риск наличного рынка – немотивированный, эмоциональный рост спроса, который могут спровоцировать несколько факторов, разогнанные в масс-медиа, как, например, ситуация на фронте, изменения в руководстве ВСУ, последствия вражеских обстрелов, принятие властью непопулярных и неоднозначных решений и тому подобное. Но этот риск существует всегда, можно сказать, что с начала полномасштабного вторжения общественные настроения достаточно изменчивы.

Каждый гражданин является потребителем информации, и гигиена информпространства очень важна для формирования общественного мнения и построении поведенческих моделей. И, на мой взгляд, на данном отрезке войны крайне необходимо, чтобы социум был способен в дальнейшем устойчиво выдерживать нагрузки войны,

– отмечает Лесовой

Банкир определяет такие показатели рынка:

на межбанке курс будет 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривен за евро, на наличном рынке 38,8 – 39,9 гривны за доллар и 41 – 43 гривен за евро;

при этом разница между курсами межбанка и на наличного рынка в коммерческих банках не превысит 0,6 гривны, в обменных пунктах – до 1 гривны и выше.

При этом ежедневные курсовые изменения в соответствии с прогнозом Лесового следующие:

на межбанке до 0,2 – 0,3 гривны;

на наличном рынке – до 0,3 – 0,5 гривен.

Разница между курсами покупки и продажи будет составлять:

межбанк – до 0,1 гривны;

в банках – до 0,5 гривен;

в обменных пунктах – до 1 гривны.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для выявления и блокировки хакерских атак.