Квітнева девальвація гривні: як це вплине на курс долара у травні

У квітні девальвацію гривні можна сміливо назвати активною. Така поведінка національної валюти сильно впливає на коливання валюти.

Чи буде надалі зростати курс

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу вказав, що найближчим часом на валютному ринку не відбуватиметься значних коливань. Зокрема, девальвація гривні, яка у квітні сягнула 1,3%, у травні сповільниться.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Можна навіть розрахувати, що станом на 1 червня відхилення курсу долара порівняно з курсом на 1 травня складе від 0,2 до 0,5 гривень, а курс буде в проміжку 39,7 – 40 гривень за долар. Іншими словами травень по своєму завершенню виявиться менш активним в девальваційних процесах.

Також Лєсовий відзначив, що значний вплив на стабілізацію ситуації матимуть значні валютні резерви України. Зараз вони становлять 43 мільярди доларів.

"Бюджет" на подальші валютну лібералізацію в частині скасування низки обмежень для бізнесу для здійснення платежів у валюті складає 5,5 мільярдів доларів, тобто у випадку можливого суттєвого зростання попиту на валюту НБУ готовий витратити значні кошти без шкоди для ринку,

– наголошує банкір.

Як зміниться курс валют

Курс валют протягом наступного тижня не зазнає значних змін. На міжбанку долар коливатиметься в межах 39 – 40 гривень, євро – 41 – 43 гривні. На готівковому ринку курс буде дещо вищий: 39 – 41 гривень за долар, 41 – 43,5 гривні за євро.

Щоденні курсові коливання очікуються такі:

на міжбанку: до 0,2 – 0,3 гривні;

у комбанках: до 0,3 – 0,5 гривні;

у обмінних пунктах: до 0,5 гривень

Різниця між курсами купівлі та продажу, залежно від установи коливатиметься в межах 1 гривні за долар та 1,3 гривні за євро. Протягом тижня середні курсові відхилення складатимуть до 1,5 – 2% від початкових показників.

Варто зауважити, що різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку не буде значною. В середньому вона складе 0,5 – 0,7 гривні.