Апрельская девальвация гривны: как это повлияет на курс доллара в мае

В апреле девальвацию гривны можно смело назвать активной. Такое поведение национальной валюты сильно влияет на колебания валюты.

Будет ли в дальнейшем расти курс

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу указал, что в ближайшее время на валютном рынке не будет происходить значительных колебаний. В частности, девальвация гривны, которая в апреле достигла 1,3%, в мае замедлится.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Можно даже рассчитать, что по состоянию на 1 июня отклонение курса доллара по сравнению с курсом на 1 мая составит от 0,2 до 0,5 гривен, а курс будет в промежутке 39,7 – 40 гривен за доллар. Другими словами май по своему завершению окажется менее активным в девальвационных процессах.

Также Лесовой отметил, что значительное влияние на стабилизацию ситуации будут иметь значительные валютные резервы Украины. Сейчас они составляют 43 миллиарда долларов.

"Бюджет" на дальнейшие валютную либерализацию в части отмены ряда ограничений для бизнеса для осуществления платежей в валюте составляет 5,5 миллиарда долларов, то есть в случае возможного существенного роста спроса на валюту НБУ готов потратить значительные средства без ущерба для рынка,

– отмечает банкир.

Как изменится курс валют

Курс валют в течение следующей недели не претерпит значительных изменений. На межбанке доллар будет колебаться в пределах 39 – 40 гривен, евро – 41 – 43 гривны. На наличном рынке курс будет несколько выше: 39 – 41 гривен за доллар, 41 – 43,5 гривны за евро.

Ежедневные курсовые колебания ожидаются следующие:

на межбанке: до 0,2 – 0,3 гривны;

в комбанках: до 0,3 – 0,5 гривны;

в обменных пунктах: до 0,5 гривен

Разница между курсами покупки и продажи, в зависимости от учреждения будет колебаться в пределах 1 гривны за доллар и 1,3 гривны за евро. В течение недели средние курсовые отклонения составят до 1,5 – 2% от начальных показателей.

Стоит заметить, что разница между курсами межбанка и наличного рынка не будет значительной. В среднем она составит 0,5 – 0,7 гривны.